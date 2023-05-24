Росіяни не припиняють бити по Херсонщині: в ОВА розповіли про наслідки обстрілів

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати мирні населені пункти Херсонщини. Так, 24 травня внаслідок обстрілів поранення дістала 60-річна жінка.

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

Зокрема, ворог бив з авіації по Бериславу. Там зафіксовано влучання в будівлю заводу та гуртожитку освітнього закладу, а також пошкоджено житлові будинки.

У селі Новотягинка через мінометний обстріл сталася пожежа в приватному будинку. На місці працюють рятувальники.

"Гатила армія РФ і по Іванівці. Внаслідок обстрілів поранення дістала 60-річна жінка, її шпиталізували, медики надають постраждалій необхідну допомогу", - повідомили в ОВА.

Нагадаємо, російські війська протягом доби 23 травня 64 рази відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію дві людини загинули, ще троє дістали поранення.