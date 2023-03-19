Росіяни не припиняють обстріли Харківщини: в ОВА розповіли про наслідки (ФОТО)

Армія країни-агресора РФ продовжує терор мирного населення Харківщини. Так, 18 березня під артилерійським вогнем окупантів перебували щонайменше 13 населених пунктів області.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"У смт Дворічна внаслідок обстрілу осколкові поранення отримала 51-річна жінка. Вона госпіталізована у досить важкому стані. Лікарі борються за її життя", - зазначив він.

Також внаслідок обстрілів пошкоджені приватні будинки та господарські споруди.

Нагадаємо, через постійні ворожі обстріли Харківська обласна військова адміністрація почала обов’язкову безкоштовну евакуацію родин із дітьми та маломобільних жителів з Куп’янської міської громади.