Росіяни обстрілами вбили ще трьох жителів Донеччини

Російські окупанти протягом доби 9 серпня обстріляли низку населених пунктів Донеччини, внаслідок чого троє жителів регіону загинули, а четверо отримали поранення. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Крім того, вдалося встановити інформацію щодо ще шістьох поранених внаслідок ворожого удару по Покровську 7 серпня.

Також Кириленко поінформував про оперативну ситуацію на Донеччині станом на ранок 10 серпня.

Зазначається, що на Волноваському напрямку росіяни тричі обстріляли з артилерії Богоявленку і 23 рази – Вугледар.

На Донецькому напрямку одна людина отримала поранення в Курахівці. Зафіксовано поодинокі обстріли Авдіївки та Красногорівки.

На Горлівському напрямку в Часовоярській громаді одна людина загинула, пошкоджено два будинки і дві промислові споруди. В Миколаївці Костянтинівської громади поранено одну людину. А в Торецькій громаді від обстрілів вигоріла суха трава на полі площею в чотири гектари.

На Лисичанському напрямку дві людини загинули в Зарічному Лиманської громади. Також відомо, що пошкоджено будинок у Званівці і ще один – у Сіверську.

Нагадаємо, добою раніше на Донеччині отримали поранення двоє людей. Тоді постраждалих зафіксували в Миколаївці Костянтинівської громади та в Ямполі Лиманської громади.