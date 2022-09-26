Росіяни обстріляли п'ять районів Харківської області, шестеро людей постраждали

Російські окупаційні війська в ніч на 26 вересня обстрілювали Куп‘янський, Чугуївський, Ізюмський, Харківський, Богодухівський райони Харківської області. Про це повідомив очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов.

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За останню добу в регіоні госпіталізували 6 осіб, які постраждали від російської агресії. Серед постраждалих 19-річна дівчина в Харківськоум районі, 1 чоловік та 3 жінки в Куп’янському, 78-річний чоловік в Ізюмському районі. Медики оцінюють їхній стан як середній.

У Чугуївському районі в селі Залізничне через обстріли виникла пожежа на одному з агропідприємств. Ніхто не постраждав.

Крім того, Синєгобов повідомив, що протягом доби підрозділи піротехніків обстежили 26 га територій, знешкодили 1083 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, на Харківщині за день підірвалися на мінах 8 мешканців Чугуївського району. Напередодні цього Чугуївське РУП закликало у Facebook мешканців Малинівської, Чкалівської та Печенізької громад утриматись від повернення додому або на дачі найближчим часом.

Поліція також закликає бути максимально обережними та не наближатися до підозрілих предметів, пересуватися тільки асфальтованими доріжками та у разі виявлення вибухонебезпечних предметів негайно телефонувати за номером 101 або 102.