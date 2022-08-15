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Росіяни обстріляла громаду на Чернігівщині

Росіяни обстріляла громаду на Чернігівщині

Сьогодні, 15 серпня, у період між 8 та 10 ранку армія країни-агресора РФ двічі обстріляла територію Новгород-Сіверської громади Чернігівської області.

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Про це повідомив голова Чернігівської ОВА  В'ячеслав Чаус.

"Із 8 ранку понад 70 вибухів (ймовірно від ворожої артилерії) на околицях села Кам'янська Слобода. Є пошкодження цивільних будівель. Після 9 ранку - обстріл території біля села Пушкарі. Майже 60 вибухів. Також, ймовірно, ствольна артилерія", - зазначив Чаус.

За його словами, на щастя, внаслідок обстрілів жерт немає.

Автор:
Світлана Манько