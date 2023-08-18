- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
Росіяни обстріляли "Пункт незламності" у Часовому Ярі, є постраждалі
18 серпня російські окупаційні війська обстріляли місто Часів Яр. Ворожі снаряди поцілили по житловому кварталу у середмісті, поряд із "Пунктом незламності", де зазвичай місцеві мешканці отримують гуманітарну допомогу, заряджають телефони тощо.
Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.
За попередньою інформацією, загарбники вдарили з артилерії.
Внаслідок обстрілу четверо осіб отримали поранення. Двоє жінок 73 та 76 років, які знаходились у цей час на вулиці, та 72-річний чоловік – його госпіталізованого до лікарні з множинними осколковими пораненнями, та 67-річний працівник гуманітарного штабу.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Вибухи ворожих снарядів спровокували займання у двох багатоквартирних будинках. Крім того, пошкоджено сквер та сусідні житлові будинки, у яких повибивало вікна і двері, понівечено покрівлю та балкони.
Нагадаємо, російські військові 14 серпня, о 23:23, здійснили ракетний обстріл Краматорська Донецької області. Внаслідок удару одна людина загинула.
Росіяни атакували місто з зенітно-ракетного комплексу С-300. Російські ракети поцілили по складських приміщеннях, де зберігались продукти харчування.