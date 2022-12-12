Росіяни обстріляли 12 населених пунктів у Харківській області

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати Харківську область та завдавати ударів із мінометів та артилерії по населених пунктах прифронтових районів.

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Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, протягом минулої доби ворог обстріляв 12 населених пунктів Харківщини.

"Найбільше від обстрілів потерпає Куп’янський напрямок. Там ворог обстріляв Кислівку, Котлярівку, Табаївку і Берестове. За попередньою інформацією, жертв немає", - зазначив він.

Внаслідок обстрілів в селі Глибоке у Харківському районі горіли два дачні будинки. Обійшлося без постраждалих.

У місті Балаклія 58 річна жінка наступила на вибухонебезпечний предмет та отримала поранення, її госпіталізували.

Нагадаємо, через ворожі обстріли 10 грудня у селі Підлиман, що в Ізюмському районі, отримав травми 60-річний чоловік.