Росіяни обстріляли 15 населених пунктів Запорізької області: 2 людина отримали поранення

Російські загарбники продовжують гатити по мирних містах і селах на лінії розмежування у Запорізькій області. За добу 7 липня ворог завдав удару по 15 населених пунктах. Через російську агресію 2 людина отримали поранення.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"Рашисти завдали 62 обстріли по 15 населених пунктах: 4 ракетні удари прийшлися по обласному центру та Задорожньому, авіаудари по Оріхову та Новодарівці, 6 ударів з РСЗВ по Малинівці, Новодарівці, Червоному, Новоіванівці, 50 артилерійських обстрілів по Гуляйполю, Залізничному, Гуляйпільському, Чарівному, Червоному, Малинівці, Білогір'ю, Новодарівці, Білогір'ю, Преображенці, Темирівці, Левадному", - зазначив Малашко.

За його словами, двоє жителів Преображенки отримали поранення - 63-річна жінка та 47- річний чоловік. Їх оперативно доставили до лікарні.

Крім того, за добу ззафіксовано 32 повідомлення про руйнування будинків, квартир, адміністративних будівель, приміщення школи, автівок та іншого майна жителів.

Напередодні окупанти здійснили 67 обстрілів 11 міст і сіл Запорізької області. У Гуляйполі смертельні поранення отримала 56-річна жінка.