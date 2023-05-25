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Росіяни обстріляли 16 населених пунктів Запорізької області

обстріли запорізької області
Росіяни руйнують будинки в Запорізькій області. Фото: Запорізька обласна державна адміністрація

Протягом доби 24 травня армія Російської Федерації завдала 78 артилерійських ударів та два з РСЗВ по 16 населених пунктах.

Про це повідомила пресслужба Запорізької обласної військової адміністрації.

Зокрема, під ворожий вогонь потрапили Гуляйполе, Гуляйпільське, Степногірськ, Залізничне, Ольгівське, Плавні, Полтавка та інші прифронтові села.

Фото 2 — Росіяни обстріляли 16 населених пунктів Запорізької області
Фото: Запорізька обласна державна адміністрація

Зафіксовано 24 повідомлення про руйнування. Окупанти пошкодили житло і майно місцевих жителів. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Фото 3 — Росіяни обстріляли 16 населених пунктів Запорізької області
Фото: Запорізька обласна державна адміністрація

На лінії фронту в області противник зосереджує основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів. Протягом минулої доби ворог здійснив 96 обстрілів позицій українських захисників. Росіяни застосовували танкове озброєння, реактивну та ствольну артилерію вздовж усієї лінії зіткнення.

За попередню добу російські окупанти здійснили 102 обстріли Запорізької області. Загарбники завдали три авіаудари, 92 артилерійські удари та здійснили сім атак із безпілотників по регіону. А за день до цього завдали 94 удари по 20 населених пунктах Запорізької області. Тоді було зафіксовано 18 цивільних зруйнованих об'єктів.

Автор:
Віта Молодан