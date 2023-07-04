Росіяни обстріляли 16 населених пунктів Запорізької області: є руйнування та потерпілі

Російські загарбники продовжують гатити по мирних містах і селах на лінії розмежування у Запорізькій області. За добу 3 липня ворог завдав удару по 16 населених пунктах. Через російську агресію одна людина отримала поранення.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За його словами, за добу ворог здійснив 61 обстріл 16 населених пунктів Запорізької області.

Так, авіацією окупанти вдарили по Оріхову та Малій Токмачці, з БПЛА атакували Кам'янське, з РСЗВ били по Левадному та Новодарівці, 56 артилерійських ударів прийшлося по Гуляйполю, Залізничному, Левадному, Новодарівці, П'ятихатках, Кам'янському, Новоданилівці, Малій Токмачці та інших селах на лінії вогню.

За добу надійшло 64 повідомлення про руйнування об'єктів цивільної інфраструктури.

Також у Гуляйполі 51-річний чоловік опинився під обстрілом та отримав поранення. Його вже доставили до медичного закладу.

Напередодні окупанти здійснили 75 обстрілів 20 міст і сіл Запорізької області. Троє жителів прифронтових населених пунктів отримали поранення