Росіяни обстріляли 3 райони Харківщини, найбільше потерпає Вовчанськ

Армія країни-агресора РФ продовжує обстрілювати Харківську область. Так, 13 лютого ворог обстріляв щонайменше 17 прикордонних населених пунктів Чугуївського, Куп'янського та Харківського районів області.

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Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Вночі окупанти били по с. Моначинівка Куп'янського району. Пошкоджено будівлю сільського клубу. На щастя, без постраждалих", - зазначив він.

За його словами, найбільше від обстрілів потерпає Вовчанськ. Там за добу пошкоджено щонайменше 6 житлових будинків, вітрини торговельних павільйонів та магазинів, будівлі об'єкту цивільної промисловості, адмінбудівля "Укртелекому".

У Куп'янську, смт Дворічна та навколишніх селах пошкоджено приватні та багатоквартирні житлові будинки, господарчі споруди.

"В області залишається високою мінна небезпека. Вчора біля села Нова Гусарівка на протипіхотній міні "Пелюстка" підірвався 46-річний працівник "Харківобленерго". Госпіталізований у важкому стані", - додав Синєгубов.

Нагадаємо, армія країни-агресора РФ в ніч на 12 лютого знову атакувала Харків, завдавши ударів по місту ракетами С-300. Поранення отримав 35-річний чоловік.