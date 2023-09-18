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Росіяни обстріляли Авдіївку та Торецьк, загинуло двоє людей
18 вересня окупаційні російські війська обстріляли з артилерії смт Північне поблизу міста Торецька та завдали авіаракетного удару по Авдіївці. Від розриву ворожого снаряду під Торецьком загинув чоловік, який їхав на велосипеді.
Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.
Згідно з повідомленням, інший місцевий мешканець, який під час атаки перебував на вулиці та дістав осколкове поранення грудної клітини.
В Авдіївці ворожа ракета влучила у приватний будинок, на подвір’ї якого перебувала жінка. Від отриманих поранень вона загинула на місці.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Окрім цього, внаслідок обстрілів у населених пунктах зруйновано приватні будинки та пошкоджено автомобіль.
Донецька обласна прокуратура розпочала досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).
Нагадаємо, 9 вересня внаслідок ворожих обстрілів троє місцевих жителів загинуло, а ще шестеро отримали поранення різного ступеня важкості.