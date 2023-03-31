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Росіяни обстріляли Авдіївку з "Градів", загинуло немовля (ВІДЕО)

обстріли, авдіїївка
Поліцейські вмовляли маму малечі евакуюватися. Фото: скріншот

Російські окупаційні війська не припиняють терор мирного населення України. 31 березня, росіяни обстріляли Авдіївку з артилерії. Під вогнем російської армії загинув 5-місячний хлопчик та його бабуся. Мати й батько дитини поранені. 

"Буквально вчора поліцейські вкотре вмовляли маму малечі подумати про сина й виїхати. Але, на жаль, навіть жорстка розмова не призвела до бажаного результату - жінка вже вкотре навідріз відмовилася виїхати у безпечніше місце. А сьогодні сталося непоправне", - написав очільник області Павло Кириленко. 

Окрім того, ворог двічі вдарив по Марганецькій громаді Нікопольського району. Спершу обстріляв з важкої артилерії, а пізніше – з БПЛА. У Марганці пошкодженi соціальна установа, авто та пара господарських споруд. Наслідки атак ще уточнюються.

Під ворожий вогонь сьогодні потрапило і місто Оріхів у Запорізькій області. Туди поцілили двома ракетами. Двоє цивільних були поранені, один у важкому стані.