АНТИКРИХКІСТЬ АНТИКРИХКІСТЬ
ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Рівень захисту Рівень захисту
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTИ БІЗНЕСУ PATRIOTИ БІЗНЕСУ
Бізнес працює Бізнес працює
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Тип
Війна Війна
Категорія
Події
Дата публікації

Росіяни обстріляли Балаклію: є загиблий та девʼятеро поранених

Балаклія, снаряд
Наслідки російського обстрілу Балаклії, 5 червня 2023. Фото: Олег Синєгубов / Telegram

Російські окупанти 5 червня обстріляли Балаклію Харківської області, внаслідок чого загинув чоловік, ще девʼятеро людей отримали поранення. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, троє постраждалих перебувають у важкому стані. 

Ворог вдарив по приватному сектору, де розташована виключно цивільна інфраструктура. За попередніми даними, окупанти застосували РСЗВ "Смерч".

Фото 2 — Росіяни обстріляли Балаклію: є загиблий та девʼятеро поранених
Наслідки російського обстрілу Балаклії, 5 червня 2023. Фото: Олег Синєгубов / Telegram
Фото 3 — Росіяни обстріляли Балаклію: є загиблий та девʼятеро поранених
Наслідки російського обстрілу Балаклії, 5 червня 2023. Фото: Олег Синєгубов / Telegram

Начальник Балаклійської військової адміністрації Віталій Карабанов у коментарі "Суспільному" повідомив, що з РСЗВ окупанти вдарили по Балаклії вперше від деокупації міста. 

"Тут живе цивільне населення, приватні будинки, жодних інфраструктурних об'єктів немає", – додав він.

Своєю чергою директор Центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта сказав журналістам, що стан поранених різний: є середньої тяжкості, є важкий.

Зауважимо, що Балаклійська міська військова адміністрація повідомляла про нанесення ударів із боку росіян о 17:46.

Нагадаємо, протягом минулої доби загарбники з артилерії, мінометів та ракетного озброєння обстрілювали населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів. Кілька людей отримали поранення.

Автор:
Артем Ющенко