Росіяни обстріляли Балаклію: є загиблий та девʼятеро поранених

Російські окупанти 5 червня обстріляли Балаклію Харківської області, внаслідок чого загинув чоловік, ще девʼятеро людей отримали поранення. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, троє постраждалих перебувають у важкому стані.

Ворог вдарив по приватному сектору, де розташована виключно цивільна інфраструктура. За попередніми даними, окупанти застосували РСЗВ "Смерч".

Наслідки російського обстрілу Балаклії, 5 червня 2023. Фото: Олег Синєгубов / Telegram Наслідки російського обстрілу Балаклії, 5 червня 2023. Фото: Олег Синєгубов / Telegram

Начальник Балаклійської військової адміністрації Віталій Карабанов у коментарі "Суспільному" повідомив, що з РСЗВ окупанти вдарили по Балаклії вперше від деокупації міста.

"Тут живе цивільне населення, приватні будинки, жодних інфраструктурних об'єктів немає", – додав він.

Своєю чергою директор Центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта сказав журналістам, що стан поранених різний: є середньої тяжкості, є важкий.

Зауважимо, що Балаклійська міська військова адміністрація повідомляла про нанесення ударів із боку росіян о 17:46.

Нагадаємо, протягом минулої доби загарбники з артилерії, мінометів та ракетного озброєння обстрілювали населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів. Кілька людей отримали поранення.