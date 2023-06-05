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Росіяни обстріляли Балаклію: є загиблий та девʼятеро поранених
Російські окупанти 5 червня обстріляли Балаклію Харківської області, внаслідок чого загинув чоловік, ще девʼятеро людей отримали поранення. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його словами, троє постраждалих перебувають у важкому стані.
Ворог вдарив по приватному сектору, де розташована виключно цивільна інфраструктура. За попередніми даними, окупанти застосували РСЗВ "Смерч".
Начальник Балаклійської військової адміністрації Віталій Карабанов у коментарі "Суспільному" повідомив, що з РСЗВ окупанти вдарили по Балаклії вперше від деокупації міста.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Тут живе цивільне населення, приватні будинки, жодних інфраструктурних об'єктів немає", – додав він.
Своєю чергою директор Центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта сказав журналістам, що стан поранених різний: є середньої тяжкості, є важкий.
Зауважимо, що Балаклійська міська військова адміністрація повідомляла про нанесення ударів із боку росіян о 17:46.
Нагадаємо, протягом минулої доби загарбники з артилерії, мінометів та ракетного озброєння обстрілювали населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів. Кілька людей отримали поранення.