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Росіяни обстріляли бригаду швидкої допомоги в Херсонській області, поранили медиків

обстріл херсонської області, росія, обстріли
Авто швидкої потрапило під обстріл. Фото: Facebook Херсонської обласної державної адміністрації

У місті Берислав Херсонської області 7 квітня під обстріл потрапила бригада швидкої допомоги. Про це в Facebook повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

"Місто Берислав - знову під артилерійським вогнем, - під обстріл потрапила бригада швидкої допомоги", — йдеться в повідомленні.

Медики прямували до пораненої жінки. Під час російської атаки автомобіль швидкої зачепили уламки снарядів.

Внаслідок обстрілу двоє фельдшерів дістали поранення. На місце події виїхали екстрені служби.

Цього ж дня зранку армія країни-агресора РФ обстріляла з важкої артилерії Станіслав на Херсонщині. Снаряд влучив у житловий будинок, проломив дах та здетонував. Загалом за добу 6 квітня окупанти 46 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області.

Також 6 квітня росіяни з дрону скинули вибухівку на село Зміївка на Херсонщині.

Автор:
Віта Молодан