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Росіяни обстріляли бригаду швидкої допомоги в Херсонській області, поранили медиків
У місті Берислав Херсонської області 7 квітня під обстріл потрапила бригада швидкої допомоги. Про це в Facebook повідомила пресслужба Херсонської ОВА.
"Місто Берислав - знову під артилерійським вогнем, - під обстріл потрапила бригада швидкої допомоги", — йдеться в повідомленні.
Медики прямували до пораненої жінки. Під час російської атаки автомобіль швидкої зачепили уламки снарядів.
Внаслідок обстрілу двоє фельдшерів дістали поранення. На місце події виїхали екстрені служби.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Цього ж дня зранку армія країни-агресора РФ обстріляла з важкої артилерії Станіслав на Херсонщині. Снаряд влучив у житловий будинок, проломив дах та здетонував. Загалом за добу 6 квітня окупанти 46 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області.
Також 6 квітня росіяни з дрону скинули вибухівку на село Зміївка на Херсонщині.