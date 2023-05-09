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Росіяни обстріляли Часів Яр на Донеччині: загинув чоловік

Донецька область, знак
Донецька область. Фото: Павло Кириленко / Facebook

Російські окупанти обстріляли місто Часів Яр Донецької області. Про це 9 травня повідомив начальник міської військової адміністрації  (МВА) Часового Яру Сергій Чаус у коментарі “Суспільному”.

Він зазначив, що внаслідок обстрілу загинув чоловік.

Щодо ситуації в місті Чаус розповів, що в населеному пункті людей приймають декілька лікарів та медсестер; працює одна аптека та три магазини.

Протягом минулого тижня з Часового Яру виїхали близько 20 людей. 9 травня охочих евакуюватися не було.

"Міст, який веде до мікрорайону Східний, минулого тижня зруйнували російські війська. Проїхати туди більше неможливо. Там залишаються люди, які ще до руйнування відмовлялись від евакуації. 9 травня ми спілкувались з окремими мешканцями щодо виїзду, вони не зголосились евакуюватись", – висловився начальник МВА.

Нагадаємо, протягом 8 травня війська РФ поранили одного жителя Донеччини – в Бахмуті. Також окупанти обстрілювали, зокрема, й Часів Яр – там ворог пошкодив  будинки й нежитлові приміщення.

Автор:
Артем Ющенко