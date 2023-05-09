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Росіяни обстріляли Часів Яр на Донеччині: загинув чоловік
Російські окупанти обстріляли місто Часів Яр Донецької області. Про це 9 травня повідомив начальник міської військової адміністрації (МВА) Часового Яру Сергій Чаус у коментарі “Суспільному”.
Він зазначив, що внаслідок обстрілу загинув чоловік.
Щодо ситуації в місті Чаус розповів, що в населеному пункті людей приймають декілька лікарів та медсестер; працює одна аптека та три магазини.
Протягом минулого тижня з Часового Яру виїхали близько 20 людей. 9 травня охочих евакуюватися не було.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Міст, який веде до мікрорайону Східний, минулого тижня зруйнували російські війська. Проїхати туди більше неможливо. Там залишаються люди, які ще до руйнування відмовлялись від евакуації. 9 травня ми спілкувались з окремими мешканцями щодо виїзду, вони не зголосились евакуюватись", – висловився начальник МВА.
Нагадаємо, протягом 8 травня війська РФ поранили одного жителя Донеччини – в Бахмуті. Також окупанти обстрілювали, зокрема, й Часів Яр – там ворог пошкодив будинки й нежитлові приміщення.