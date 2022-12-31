Росіяни обстріляли Чернігівщину: цілили по військовому містечку

Армія країни-агресора РФ в ніч на 31 грудня завдала ракетного удару по Чернігівській області.

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Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

"Рашисти цілили по одному із військових містечок. За попередньою інформацією, це була балістична ракета "Іскандер", траєкторію якої практично неможливо відслідкувати наявними ППО", - зазначив він.

За його словами, обійшлося без жертв.

Чаус також додав, що протягом останніх днів інтенсивність обстрілів зросла. Окупанти гатять із артилерії, мінометів та реактивних систем залпового вогню. Зокрема, 30 грудня в Семенівці від ворожого снаряду загинула жінка.

Нагадаємо, розвідка Британії попередила, що російські окупанти можуть завдати масованого удару по Україні найближчими днями, щоб спробувати підірвати моральний дух українців в святковий період.