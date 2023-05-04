Росіяни обстріляли чотири прифронтові райони Харківщини

Протягом минулої доби під ворожий вогонь росіян потрапили прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів.

Вчора ворог обстріляв село Копанки Ізюмського району, а в селі Бочкове Чугуївського району ворожим обстрілом було пошкоджено житловий будинок та господарчі споруди, повідомив очільник області Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілу с. Вільхуватка Куп'янського району було пошкоджено приватний будинок. Також під ворожий вогонь потрапили населені пункти Вовчанськ, Стрілеча, Дворічна, Лиман Перший та інші.

За повідомленням Синєгубова, постраждалих серед цивільного населення за добу не було.

Очільник області наголосив, що на Харківщині залишається високою мінна небезпека. Біля села Погонівка Ізюмського району на невідомому вибухонебезпечному предметі підірвався трактор. 58-річний водій госпіталізований з чисельними травмами.

Протягом 2 травня ворог також обстрілював цивільну інфраструктуру населених пунктів Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Богодухівського районів.