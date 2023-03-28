Росіяни обстріляли чотири райони Харківщини: в ОВА розповіли про наслідки

Російські окупаційні війська продовжують терор мирного населення Харківської області. Так, 27 березня ворог обстрілював прикордонні населені пункти Богодухівського, Харківського, Куп'янського та Ізюмського районів.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зокрема, під вогнем ворога були райони населених пунктів Тимофіївка, Красне, Куп'янськ, Дворічна, Западне та інших.

"По селу Гур'їв Козачок Богодухівського району ворог завдав ударів з двох гелікоптерів. Пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди", - зазначив Синєгубов.

За його словами, внаслідок мінометного удару по селу Першотравневе Ізюмського району пошкоджене приватне домоволодіння. Обійшлося без постраждалих.

Очільник області вкотре наголосив, що мінна небезпека в області залишається дуже високою. Так, у Куп’янську на невідомому вибуховому пристрої підірвався 50-річний цивільний чоловік. Від отриманих поранень він загинув.

"На лінії зіткнення ворог намагається здійснювати наступальні дії. Минулої доби окупанти спробували просунутися в районі Крохмального, але під вогнем наших захисників відступили з втратами. Віримо в ЗСУ та перемогу України", - додав він.

Нагадаємо, 26 березня окупанти обстріляли щонайменше 17 прикордонних населених пунктів Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів області.