Росіяни обстріляли цукровий завод на Харківщині: в ОВА розповіли про наслідки ворожих атак

Армія країни-агресора РФ продовжує тероризувати мирне населення Харківщини. Минулої доби російські окупанти обстрілювали прифронтові та прикордонні населені пункти в Харківському, Чугуївському та Куп'янському та Ізюмському районах області.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, протягом доби окупанти завдали ракетного удару по місту Первомайський та селищу Білий Колодязь. Із мінометів та артилерії обстріляли прикордонні населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп’янського та Ізюмського районів.

Так, зранку 4 липня у селі Моначинівка Куп'янського району окупанти обстрілами пошкодили будинки та господарчі споруди. Постраждалих немає.

Крім того, о 13-37 по місту Первомайському армія РФ завдала удар ракетою «Іскандер», постраждали 43 людини, серед них - 12 дітей. Пошкоджені 8 багатоповерхових будинків, горіли автомобілі.

"Станом на ранок 5 липня у лікарнях області залишається 7 людей. 5 - у Первомайському, стан середньої тяжкості, в основному - із осколковими пораненнями. У Харків госпіталізована жінка з пораненням ока, стан середній. Однорічна дитина також перебуває у медзакладі, стан - середньої тяжкості", - уточнив Синєгубов.

Він додав, що біля 20.00 ворог здійснив потужний мінометний обстріл села Уди. Нанесено 19 ударів, у результаті чого значно пошкоджено два приватні будинки та знищено автомобіль. Жертв серед цивільного населення немає.

Також о 23:30 у селі Білий Колодязь Чугуївського району внаслідок обстрілу цукрового заводу зруйновано дах, стіни, конструктивні елементи виробничої будівлі.

"Попередньо росіяни застосували С-300. Отримали вибухові травми чоловіки 45 та 37 років, госпіталізовані у середньому стані", - зазначив Синєгубов.

Крім того, 5 липня близько 4:00 у смт. Білий Колодязь відбувся обстріл, пошкоджено багатоквартирний будинок та автомобіль. Інформація щодо потерпілих не надходила.

Також 5 липня о 04:32 у селі Козача Лопань Харківського району внаслідок обстрілу горів будинок. Обійшлося без потерпілих.

Як підкреслив Синєгубов, мінна небезпека на Харківщини залишається високою. Так, у місті Ізюм внаслідок детонації вибухонебезпечного предмету в лісництві отримала травми жінка 69 років.

За добу піротехніки обстежили 8,8 га території області, де виявили та знешкоджено 59 одиниць вибухонебезпечних предметів. До робіт залучалися 32 піротехнічні розрахунки ДСНС (163 особи та 64 одиниці техніки).

Нагадаємо, напередодні в Ізюмі на вибуховому пристрої підірвався чоловік 32 років. Він отримав мінно-вибухові травми та був госпіталізований у важкому стані.