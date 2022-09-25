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Росіяни обстріляли Дніпропетровщину: пошкоджені будинки та електропідстанція, тисячі сімей лишилися без світла
Ворог п'ять разів за ніч завдавав ударів по Нікопольському району Дніпропетровщини. В результаті обстрілу понад шість з половиною тисяч сімей лишилися без електропостачання.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Ворог випустив понад 170 снарядів з «Градів» та ствольної артилерії по трьох громадах Нікопольського району - Червоногригорівській, Нікопольській та Марганецькій", - зазначив Резніченко.
За його словами, попередньо, минулося без загиблих та поранених.Підписуйтеся на наш YouTube канал
У Нікополі пошкоджені будинки та електропідстанція. Без світла понад 3 200 сімей.
У Марганці теж понівечені мережі. Електрика зникла майже у 3 000 родин.
У Червоногригорівській громаді росіяни залишили без електропостачання до 500 людей. Від ворожих снарядів постраждали приватні будинки, магазини, дитячий садок, амбулаторія, автівки, аптека, клуб, стадіон та газогін.
"Всюди відразу після обстрілів стали до роботи аварійні бригади енергетиків. Планують все полагодити до середини дня", - підкреслив Резніченко.
Нагадаємо, в ніч на 24 вересня росіяни вкотре накрили вогнем Дніпропетровську область. У Марганці поранення отримали двоє людей.