Росіяни обстріляли Дніпропетровщину ракетами, "Градами" та "Ураганами""

Армія країни-агресора РФ продовжує терор Дніпрпетровської області. 22 серпня окупанти накрили вогнем одразу три райони - Криворізький, Синельниківський та Нікопольський.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Так, Нікополь обстріляли з "Градів" та ствольної артилерії тричі за ніч. У житлові квартали прилетіли 42 російських снаряди.

Попередньо, поранені четверо літніх нікопольчан. Двоє з них ушпиталені.

"У місті 2 будинки зруйновані, майже 50 - понівечені. Ворожі снаряди пошкодили дитячий садок, магазини, аптеки, ринки, суд та автовокзал. Через обстріли сталося п’ять пожеж. Полум’я вогнеборці вже приборкали", - повідомив очільник ОВА.

Крім того, виведена з ладу лінія електропередач. До 2 000 людей без світла. Електрики уже працюють.

Також Криворізькому районі ворог з "Ураганів" обстріляв Зеленодольську громаду. Минулося без руйнувань та постраждалих.

"По Синельниківському району росіяни поцілили ракетами. Зруйнували сільгосппідприємство, школу та будинок культури. Інформація по загиблих та поранених з’ясовується", - зазначив очільник ОВА.

Зазначимо, одна людина загинула та шість були поранені 21 серпня внаслідок російського обстрілу Зеленодольська Дніпропетровської області з реактивної системи залпового вогню "Ураган".