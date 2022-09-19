Росіяни обстріляли Дніпропетровщину з "Градів": пошкоджені будинки, автівки, водогін та лінія електропередач

Армія країни-агресора РФ продовжує терор Дніпрпетровської області. В ніч на 19 вересня від ворожого вогню потерпав Нікопольський район.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Знову під ворожим прицілом Нікопольський район…Росіяни тричі ударили з важкої артилерії та "Градів" по Нікопольській та Марганецькій громадах. Випустили понад 40 снарядів", - зазначив Резніченко.

За його словами, попередньо, люди не постраждали.

У Нікополі та на його околицях російські снаряди понівечили до 10 будинків, кілька господарських споруд, автівки, водогін та лінію електропередач.

У Марганецькій громаді обстріли залишили без світла понад 2 500 родин. Енергетики уже працюють.

Зазначимо, в неділю вдень, 18 вересня, російські загарбники чотири рази вдарили по трьох громадах Нікопольського району – Покровській, Червоногригорівській та Нікопольській.