Росіяни обстріляли Дніпропетровщину з "Градів" та важкої артилерії

Армія країни-агресора 5 жовтня обстріляли "Градами" та важкою артилерією три громади Нікопольського району. Російські снаряди пошкодили два ліцеї, церкву, магазин, газопровід та лінії електропередач.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Вночі росіяни вкотре воювали з мирними містами та селами. Обстріляли "Градами" та важкою артилерією три громади Нікопольського району - Червоногригорівську, Нікопольську та Марганецьку", - зазначив Резніченко.

За його словами, жертв серед цивільного населення немає.

Крім того, у Червоногригорівській громаді два будинки знищено, до 20 понівечено. Російські снаряди пошкодили два ліцеї, церкву, магазин, газопровід та лінії електропередач.

У Нікополі обстрілом побили бази відпочинку.

У Марганецькій громаді рятувальники продовжують обстеження території. Масштаби руйнацій з’ясовуються.

Нагадаємо, окупанти 4 жовтня обстріляли Нікополь. У результаті ворожих обстрілів пошкоджені мережі насосної станції міського водоканалу.