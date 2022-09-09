Росіяни обстріляли Дніпропетровщину з важкої артилерії

Армія країни-агресора РФ продовжує терор Дніпрпетровської області. В ніч на 9 вересня від ворожого вогню потерпав Нікопольський район.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Російські окупаційні війська вкотре накрили вогнем Нікопольський район. Скерували на нього свою важку артилерію", - зазначив Резніченко.

За його словами, люди не постраждали. Понівечені дачні будинки та господарські споруди. Інформація по руйнаціях уточнюється.

"У інших районах області вночі минулося без ворожих атак і на цю хвилину спокійно", - підкреслив очільник ОВА.

Нагадаємо, 8 вересня росіяни чотири рази направляли свої "Гради" та важку артилерію на Нікопольський район.

У Нікополі понівечені 11 приватних будинків та господарські споруди біля них, декілька панелей сонячної електростанції, місцева гімназія.