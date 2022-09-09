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Росіяни обстріляли Дніпропетровщину з важкої артилерії
Армія країни-агресора РФ продовжує терор Дніпрпетровської області. В ніч на 9 вересня від ворожого вогню потерпав Нікопольський район.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Російські окупаційні війська вкотре накрили вогнем Нікопольський район. Скерували на нього свою важку артилерію", - зазначив Резніченко.
За його словами, люди не постраждали. Понівечені дачні будинки та господарські споруди. Інформація по руйнаціях уточнюється.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"У інших районах області вночі минулося без ворожих атак і на цю хвилину спокійно", - підкреслив очільник ОВА.
Нагадаємо, 8 вересня росіяни чотири рази направляли свої "Гради" та важку артилерію на Нікопольський район.
У Нікополі понівечені 11 приватних будинків та господарські споруди біля них, декілька панелей сонячної електростанції, місцева гімназія.