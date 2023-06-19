Росіяни обстріляли Дніпропетровщину з важкої артилерії: в ОВА розповіли про наслідки

Армія країни-агресора РФ продовжує тероризувати мирне населення Дніпропетровської області. Так, 19 червня росіяни вдарили по Нікополю з важкої артилерії.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Постраждав 73-річний чоловік. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості", - зазначив він.

Крім того, внаслідок обстрілу пошкоджені 16 приватних будинків. Дві господарські споруди знищені, ще 9 – побиті.

Також понівечені газопровід та лінія електропередач.

Нагадаємо, 18 червня ворог накрив Нікополь вогнем з важкої артилерії, внаслідок чого пошкоджені комунальне та енергетичне підприємства.