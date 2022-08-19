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Росіяни обстріляли Дніпропетровську область з РСЗВ "Торнадо С" та "Ураганів"
Армія країни-агресора РФ продовжує терор Дніпрпетровської області. 19 серпня окупанти накрили вогнем одразу три райони - Криворізький, Синельниківський та Нікопольський.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"У Апостолівській громаді Криворізького району росіяни вбили 36-річного чоловіка. Вони обстріляли громаду з "Ураганів". У селі Перше Травня понівечене житло, газогін та лінія електропередач", - зазначив Резніченко.
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"У Межівській громаді Синельниківського району поранений 12-річний хлопчик. Він просто спав удома, коли у його будинок прилетіли снаряди з російської РСЗВ "Торнадо С". Дитина у лікарні, її прооперували. У селі є понівечене житло", - повідомив очільник ОВА.
Крім того, на центр нічного Нікополя ворог направив 10 снарядів зі ствольної артилерії.
У місті пошкоджені до 20 багатоповерхівок, з десяток магазинів, ліцей, банк та автобусна зупинка. Виведено з ладу лінію електропередач. Працюють електрики. Минулося без загиблих та поранених.
Нагадаємо, російські окупаційні війська вдень 16 серпня знову обстріляли житлові квартали Нікополя Дніпропетровської області. У місто прилетіло 20 реактивних снарядів з "Градів" та 10 зі ствольної артилерії.