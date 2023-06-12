Росіяни обстріляли Донеччину: є загиблий та поранені

Окупаційні війська Росії продовжують терор мирного населення Донецької області. Так, за добу 11 червня ворог обстріляв низку населених пунктів регіону.

Про це повідомляє керівник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Так, на Волноваському напрямку росіяни завдали авіаудару по Великій Новосілці та обстріляли з артилерії Богоявленку, внаслідок чого пошкоджено господарчі будівлі.

Наслідки обстрілів. Фото: Павло Кириленко/Telegram

На Донецькому напрямку ворог під ранок обстріляв з артилерії Авдіївку, снаряди поцілили в район автобази.

На Горлівському напрямку внаслідок ворожих атак пошкоджено два будинки у Часовоярській громаді та один будинок у Торецьку.

На Лисичанському напрямку внаслідок обстрілів пошкоджено будинок у Сіверську, зафіксовано 10 обстрілів Лиманської громади.

"Всього за добу росіяни вбили одного жителя Донеччини, поранили ще двох", - повідомив очільник ОВА.

Нагадаємо, 10 червня внаслідок російських обстрілів було поранено вісім жителів Донецької області.