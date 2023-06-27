Росіяни обстріляли Донеччину: є загиблий та руйнування

Армія країни-агресора РФ продовжує тероризувати мирне населення Донецької області. Так, за добу 26 червня внаслідок ворожих обстрілів одна людина загинула та ще одна отримала поранення.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його словами, на Волноваському напрямку росіяни обстріляли Вугледар та Пречистівку з "Градів" та артилерії.

На Донецькому напрямку у Красногорівці під обстрілами опинилися 4 вулиці, також зафіксовано поодинокі обстріли Авдіївки. Крім того, зранку 27 червня Авдіївка зазнала двох ракетних ударів.

Наслідки обстрілів. ФОто: Павло Кириленко/Telegram

На Горлівському напрямку у Часовоярській та Соледарській громадах через ворожі обстріли пошкоджено приватні будинки, 6 багатоповерхівок та територія підприємства.

На Лисичанському напрямку росіяни обстрілювали Лиманську громаду. Так, у Торському пошкоджено 4 будинки, у Ямполі — 1 будинок, у Тернах зруйновано 3 будинки і пошкоджено ще 4, у Ямполівці зруйновано 1 будинок і ще 1 пошкоджено.

Нагадаємо, росіяни 25 червня обстріляли низку населених пунктів на Донеччині, внаслідок чого троє жителів регіону отримали поранення.