Росіяни обстріляли Донеччину: одна людина загинула

Російські окупаційні війська не припиняють терор мирного населення Донецької області. Так, за добу 8 червня ворог обстріляв низку населених пунктів регіону.

Про це повідомив керівник Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його словами, на Волноваському напрямку росіяни обстріляли з "Градів" Новоукраїнку.

На Донецькому напрямку внаслідок обстрілів у Максимільянівці одна людина загинула і ще четверо отримали поранення. Також під обстрілами була Курахівська і Очеретинська громади.

На Горлівському напрямку у Торецьку внаслідок ворожих обстрілів поранено дві людини, пошкоджено шість будинків, шість об'єктів інфраструктури та адмінбудівлю. У Часовоярській громаді пошкоджено три будинки. У Соледарській - зруйновано один будинок та пошкоджено ще чотири.

На Лисичанському напрямку у Званівці через обстріли знищено чотири будинки. Зафіксовано 13 обстрілів Лиманської громади.

"Всього за добу росіяни вбили одного жителя Донеччини, поранили ще сім", - зазначив Кириленко.

Нагадаємо, очільник Донецької ОВА Павло Кириленко повідомляв, що з міста Українськ примусово евакуйоватимуть дітей. Він нагадав, що внаслідок російського обстрілу міста 7 червня загинув, зокрема, чотирирічний хлопчик. Ще четверо дітей віком від 3 до 13 років отримали поранення різного ступеня тяжкості.