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Росіяни обстріляли Донеччину: поранені троє людей (ФОТО)
Армія країни-агресора РФ не припиняє терор мирного населення Донецької області. Так, за добу 4 червня ворог обстріляв низку населених пунктів області.
Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
Так, на Волноваському напрямку у Максимівці внаслідок атак ворога одна людина отримала поранення, також під обстрілами були Вугледар, Новоукраїнка та Пречистівка.
На Донецькому напрямку зафіксовано поодинокі обстріли Авдіївки, Красногорівки та Очеретинської громади. Курахівська громада була під вогнем артилерії та Ураганів. Внаслідок обстрілів пошкоджено 3 будинки у Петрівці.Підписуйтеся на наш YouTube канал
На Горлівському напрямку місто Торецьк зазнало авіабомбардувань, там одна людина отримала поранення. Ще одна людина поранена внаслідок обстрілу Костянтинівської громади, там також пошкоджено будинок. У Часовоярській громаді пошкоджено багатоповерхівку та 3 приватні будинки.
На Лисичанському напрямку ворог 13 разів обстріляв Торське і Зарічне Лиманської громади.
"Всього за добу росіяни поранили 3 жителів Донеччини", - повідомив Кириленко.
Нагадаємо, 3 червня російські окупанти обстрілами Донеччини вбили чотирьох жителів регіону, ще восьмеро людей поранені.