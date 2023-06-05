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Росіяни обстріляли Донеччину: поранені троє людей (ФОТО)

Росіяни обстріляли Донеччину: поранені троє людей (ФОТО)
Наслідки обстрілу. Фото: очільник Донецької ОВА/Telegram

Армія країни-агресора РФ не припиняє терор мирного населення Донецької області. Так, за добу 4 червня ворог обстріляв низку населених пунктів області.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Так, на Волноваському напрямку у Максимівці внаслідок атак ворога одна людина отримала поранення, також під обстрілами були Вугледар, Новоукраїнка та Пречистівка.

Фото 2 — Росіяни обстріляли Донеччину: поранені троє людей (ФОТО)
Наслідки обстрілу. Фото: очільник Донецької ОВА/Telegram

На Донецькому напрямку зафіксовано поодинокі обстріли Авдіївки, Красногорівки та Очеретинської громади. Курахівська громада була під вогнем артилерії та Ураганів. Внаслідок обстрілів пошкоджено 3 будинки у Петрівці.

Фото 3 — Росіяни обстріляли Донеччину: поранені троє людей (ФОТО)
Наслідки обстрілу. Фото: очільник Донецької ОВА/Telegram

На Горлівському напрямку місто Торецьк зазнало авіабомбардувань, там одна людина отримала поранення. Ще одна людина поранена внаслідок обстрілу Костянтинівської громади, там також пошкоджено будинок. У Часовоярській громаді пошкоджено багатоповерхівку та 3 приватні будинки.

На Лисичанському напрямку ворог 13 разів обстріляв Торське і Зарічне Лиманської громади.

"Всього за добу росіяни поранили 3 жителів Донеччини", - повідомив Кириленко.

Нагадаємо, 3 червня російські окупанти обстрілами Донеччини вбили чотирьох жителів регіону, ще восьмеро людей поранені.

Автор:
Ніна Комащенко