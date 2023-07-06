Росіяни обстріляли Донеччину з артилерії, танків і "Градів": в ОВА розповіли про наслідки

Протягом доби 5 липня російські окупанти продовжували завдавати ударів по мирним населеним пунктам Донецької області. За добу росіяни поранили п'ятьох жителів Донеччини: 2 в Авдіївці, у Торецьку, Соловйовому і Великій Новосілці.

Про це розповів очільник Донецької області Павло Кириленко.

Він повідомив, що під обстріли потрапила Вугледарська громада: у Максимівці пошкоджено 5 будинків, з артилерії обстріляні Пречистівка і Вугледар. Одна людина була поранена у Великій Новосілці, пошкоджено 13 будинків у Шахтарському.

Авдіївка також зазнала масованого бстрілу з артилерії, танків і "Градів". Снаряди пошкодили житлові будинки на вісьмох вулицях. У Кураховому пошкоджено 2 будинки, внаслідок обстрілу сталася пожежа на сільгоспугіддях. Також під вогонь потрапили Красногорівка і Костянтинівка Мар'їнської громади, Орлівка Очеретинської громади.

Кириленко пише, що у Торецьку окупанти пошкодили 10 будинків і 2 інфраструктурні об'єкти, поранено чоловіка. У Костянтинівці ракетою пошкоджено 10 будинків. 1 будинок пошкоджено у Часовоярській громаді, ще один — у Клебан-Бику Іллінівської громади.

Лиманська громада теж потрапила під ворожі обстріли. У Тернах 2 будинки зруйновано і 2 пошкоджено, в Іванівці 2 будинки пошкоджено. Ще 1 будинок пошкоджено у Сіверську.

Нагадаємо, вночі 4 липня ворог вдарив ракетами по Дружківці, а протягом дня обстріляв низку міст і сіл області.