Росіяни обстріляли Донеччину: за добу загинули двоє людей, ще шестеро поранені

Російські окупанти протягом 21 травня обстріляли низку населених пунктів Донецької області, внаслідок чого двоє людей загинули, а ще шестеро отримали поранення. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Він поінформував про ситуацію в регіоні станом на ранок 22 травня.

Зазначається, що на Волноваському напрямку окупанти завдали два авіаудари та здійснили 13 обстрілів Вугледара – обійшлося без жертв.

На Донецькому напрямку ворог девʼять разів обстріляв Авдіївку, застосувавши, зокрема, касетні боєприпаси. Внаслідок цього одна людина загинула, ще четверо поранені. Війська РФ пошкодили будинки та територію коксохімічного заводу.

Крім того, одна людина поранена у Георгіївці Мар'їнської громади. Чотири рази під обстріл потрапила й Курахівська громада.

Наслідки російських обстрілів Донеччини. Фото: Павло Кириленко / Telegram Наслідки російських обстрілів Донеччини. Фото: Павло Кириленко / Telegram Наслідки російських обстрілів Донеччини. Фото: Павло Кириленко / Telegram Наслідки російських обстрілів Донеччини. Фото: Павло Кириленко / Telegram

На Горлівському напрямку одна людина загинула у Часовому Яру – росіяни пошкодили шість будинків і дві промислові будівлі. У Торецьку напередодні окупанти пошкодили вісім будинків, адмінбудівлю та школу, а вранці двома ракетами поцілили на територію шахти і в "Пункт незламності" – обійшлося без жертв.

У Нью-Йорку було поранено одну людину й пошкоджено три будинки. У Никифорівці Соледарської громади загарбники зруйнували крамницю, пошкодили чотири приватні й три багатоквартирні будинки. Ще один будинок пошкоджено у Червоному Костянтинівської громади.

На Лисичанському напрямку в Лиманській громаді окупанти пошкодили один будинок у Торському і два – у Ямполі.