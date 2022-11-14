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Росіяни обстріляли два райони Дніпропетровської області — пошкодили приватні будинки та лінії електропередачі
Протягом дня 14 листопада війська Російської Федерації завдали ударів по Нікопольському та Синельниківському районам. В результаті зафіксовані численні руйнування.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
В Нікопольському районі ціллю ворога стали Мирівська та Марганецька громади. Там обстріли понівечили близько 20 приватних домоволодінь та господарських споруд, перебили лінію електропередач і газогін. У Марганецькій громаді також постраждало одне з місцевих підприємств.
У Синельниківському районі під обстріл потрапила Великомихайлівська громада. Пошкоджено лінії електропередач.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Жертв серед мирного населення внаслідок обстрілів немає, уточнив Лукашук.
Вночі 14 листопада окупанти також обстрілювали Нікопольський район. Крім того, російські снаряди понівечили й будівлі та автівки.
До цього повідомлялося що, в ніч на 13 листопада окупанти завдали ударів з "Градів" та важкої артилерії по Нікопольщині.