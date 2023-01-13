Росіяни обстріляли Дворічну на Харківщині: є загиблі

Російські окупаційні війська вкотре обстріляли приватні будинки у Куп’янському районі на Харківщині.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Ворог продовжує обстрілювати з артилерії смт Дворічну Куп‘янського району. За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу приватних будинків загинули дві жінки 59 та 64 років", - зазначив він.

Крім того, за його словами, ще одна 63-річна жінка отримала поранення, її госпіталізували.

Нагадаємо, 12 січня окупанти також обстріляли смт Дворічна, внаслідок чого був поранений чоловік 68 років.