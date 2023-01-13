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- Війна Війна
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Росіяни обстріляли Дворічну на Харківщині: є загиблі
Російські окупаційні війська вкотре обстріляли приватні будинки у Куп’янському районі на Харківщині.
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Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Ворог продовжує обстрілювати з артилерії смт Дворічну Куп‘янського району. За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу приватних будинків загинули дві жінки 59 та 64 років", - зазначив він.
Крім того, за його словами, ще одна 63-річна жінка отримала поранення, її госпіталізували.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, 12 січня окупанти також обстріляли смт Дворічна, внаслідок чого був поранений чоловік 68 років.