Росіяни обстріляли Енергодар, є поранені серед мирних жителів

Російські військові обстріляли місто Енергодар Запорізької області, в результаті є постраждалі серед мирного населення.

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Приліт ворожих снарядів зафіксували поблизу Запорізької АЕС, повідомляє мер Дмитро Орлов у Telegram.

"Внаслідок обстрілу Енергодару, який було здійснено сьогодні з передмістя - району яхт-клубу (СОТ "Волна"), в першому мікрорайоні є постраждалі серед цивільного населення", — розповів очільник Енергодару.

Нагадаємо, що 5 серпня росіяни почали обстрілювати підконтрольну собі ЗАЕС, а також її місто-супутник Енергодар.

7 серпня держкомпанія-оператор АЕС "Енергоатом" заявила про обстріл російськими військами території біля майданчика з контейнерами з ядерним паливом, що відпрацювало, в результаті якого було пошкоджено три датчики радіаційного моніторингу. Після цього закликав надати міжнародним інспекторам доступ до ЗАЕС генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

На фоні цих подій Міністерство внутрішніх справ підготувало плани, які передбачають будь-який розвиток подій, в тому числі, і можливий викид радіації. Зокрема, обговорюють план евакуації, якщо обстріли зі сторони росіян приведуть до катастрофи.