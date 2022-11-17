Росіяни обстріляли газовидобувну інфраструктуру на сході України

Російські окупаційні війська у четвер, 17 листопада, обстріляли газовидобувну інфраструктуру АТ "Укргазвидобування" на сході України, декілька об’єктів зруйновані.

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Про це повідомила пресслужба НАК "Нафтогаз України".

"Наразі відомо про декілька зруйнованих об’єктів, інші зазнали пошкоджень різного ступеню. Спеціалісти Укргазвидобування оперативно прибули на пошкоджені об'єкти. Наразі ними оцінюються наслідки та масштаби атаки", - зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.

Він додав, що інформація щодо постраждалих встановлюють.

Нагадаємо, Росія 17 листопада знову вдарила ракетами по Україні. Зокрема, окупанти завдали ракетних ударів по критичній інфраструктурі на Харківщині.