Росіяни обстріляли Іванівку на Херсонщині, поранено двох людей

Вдень 5 вересня армія російських окупантів обстріляла з мінометів Іванівку, Дар'ївської громади. Внаслідок обстрілів були травмовані дві жінки 53 і 73 років. Під час обстрілу вони знаходилися на подвір’ях своїх будинків.

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Про це повідомив очільник Херсонської області Олександр Прокудін.

За його словами, обох постраждалих у стані середньої важкості госпіталізували до лікарні. Жінки отримали мінно-вибухові травми, поранення грудних клітин, кінцівок.

Прокудін додав, що протягом доби 4 вересня росіяни здійснили 57 обстрілів Херсонщини, випустивши 227 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА та авіації.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, складські приміщення хлібоприймального пунку у Бериславському районі. Внаслідок російських обстрілів 4 весня одна дитина була поранена.

Нагадаємо, внаслідок удару авіабомбами по селу Одрадокам’янка загинула одна людина і ще принаймні дві було поранено. Загалом в регіоні 2 вересня, за словами Прокудіна, внаслідок ворожих обстрілів було поранено шість людей.