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Росіяни обстріляли Козачу Лопань: є загиблий та поранені
14 серпня близько 11:30 російські окупаційні війська обстріляли центр смт Козача Лопань Харківського району. Внаслідок цього загинув 33-річний цивільний чоловік.
Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.
Згідно з повідомленням, ще чоловіків віком 43, 55 та 68 років отримали поранення. Всіх госпіталізовано до лікарні.
За попередньою інформацією, загарбники вдарили по селищу з танків.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Під ворожий вогонь потрапили також магазин, адмінбудівля та житлові будинки.
Дергачівська окружна прокуратура Харківської області розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Нагадаєємо, 14 серпня росіяни відкрили вогонь по прифронтових та прикордонних населених пунктах Харківської області. Під час обстрілу села Бугаївка Чугуївського району осколкових поранень дістали 14-річний хлопець та 62-річна жінка. Їх госпіталізували та надали необхідну допомогу лікарів.
Окрім цього, у селі Кучерівка Куп'янського району внаслідок ворожого обстрілу зазнав поранення 51-річний цивільний чоловік. Він госпіталізований у важкому стані.