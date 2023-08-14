Росіяни обстріляли Козачу Лопань: є загиблий та поранені

14 серпня близько 11:30 російські окупаційні війська обстріляли центр смт Козача Лопань Харківського району. Внаслідок цього загинув 33-річний цивільний чоловік.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Згідно з повідомленням, ще чоловіків віком 43, 55 та 68 років отримали поранення. Всіх госпіталізовано до лікарні.

За попередньою інформацією, загарбники вдарили по селищу з танків.

Під ворожий вогонь потрапили також магазин, адмінбудівля та житлові будинки.

Дергачівська окружна прокуратура Харківської області розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаєємо, 14 серпня росіяни відкрили вогонь по прифронтових та прикордонних населених пунктах Харківської області. Під час обстрілу села Бугаївка Чугуївського району осколкових поранень дістали 14-річний хлопець та 62-річна жінка. Їх госпіталізували та надали необхідну допомогу лікарів.

Окрім цього, у селі Кучерівка Куп'янського району внаслідок ворожого обстрілу зазнав поранення 51-річний цивільний чоловік. Він госпіталізований у важкому стані.