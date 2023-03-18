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Росіяни обстріляли Краматорськ, є загиблі та поранені (ФОТО)

обстріл краматорська 18 березня
Фото: Facebook/alexander.vasilyevich.goncharenko

Щонайменше дві людини загинуло внаслідок обстрілу Краматорська 18 березня. Про це повідомив у Telegram-каналі начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

За словами очільника регіону, росіяни обстріляли місто касетними боєприпасами, поціливши у парк Бернацького і ритуальну службу. За попередньою інформацією, пошкоджено з десяток житлових будинків та декілька автівок.

"Український Краматорськ — один із найбільших подразників для росіян. Вони цілеспрямовано б'ють по місту, намагаючись вбити якомога більше його мирних жителів. За всі злочини будуть відповідати. Ордер на Путіна від Міжнародного кримінального суду — це перший крок до справедливого покарання!" - висловився він.

Фото 2 — Росіяни обстріляли Краматорськ, є загиблі та поранені (ФОТО)
Фото: Telegram/pavlokyrylenko_donoda
Фото 3 — Росіяни обстріляли Краматорськ, є загиблі та поранені (ФОТО)
Фото: Telegram/pavlokyrylenko_donoda
Фото 4 — Росіяни обстріляли Краматорськ, є загиблі та поранені (ФОТО)
Фото: Telegram/pavlokyrylenko_donoda
Фото 5 — Росіяни обстріляли Краматорськ, є загиблі та поранені (ФОТО)
Фото: Facebook/alexander.vasilyevich.goncharenko
Фото 6 — Росіяни обстріляли Краматорськ, є загиблі та поранені (ФОТО)
Фото: Facebook/alexander.vasilyevich.goncharenko
Фото 7 — Росіяни обстріляли Краматорськ, є загиблі та поранені (ФОТО)
Фото: Facebook/alexander.vasilyevich.goncharenko
Фото 8 — Росіяни обстріляли Краматорськ, є загиблі та поранені (ФОТО)
Фото: Facebook/alexander.vasilyevich.goncharenko
Фото 9 — Росіяни обстріляли Краматорськ, є загиблі та поранені (ФОТО)
Фото: Facebook/alexander.vasilyevich.goncharenko
Фото 10 — Росіяни обстріляли Краматорськ, є загиблі та поранені (ФОТО)
Фото: Facebook/alexander.vasilyevich.goncharenko
Фото 11 — Росіяни обстріляли Краматорськ, є загиблі та поранені (ФОТО)
Фото: Facebook/alexander.vasilyevich.goncharenko
Фото 12 — Росіяни обстріляли Краматорськ, є загиблі та поранені (ФОТО)
Фото: Facebook/alexander.vasilyevich.goncharenko
Фото 13 — Росіяни обстріляли Краматорськ, є загиблі та поранені (ФОТО)
Фото: Facebook/alexander.vasilyevich.goncharenko
Фото 14 — Росіяни обстріляли Краматорськ, є загиблі та поранені (ФОТО)
Фото: Facebook/alexander.vasilyevich.goncharenko
Фото 15 — Росіяни обстріляли Краматорськ, є загиблі та поранені (ФОТО)
Фото: Facebook/alexander.vasilyevich.goncharenko

Кириленко при цьому повідомив про п'ять поранених, натомість начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко заявив про вісім поранених, з яких троє мають важкі поранення. За його словами, російські війська поцілили на територію двох комунальних підприємств, пошкоджено 14 одиниць комунальної техніки.

Нагадаємо також, що 14 березня внаслідок ракетного обстрілу Краматорська одна людина загинула та принаймні сім були поранені, повідомлялося про пошкодження шести багатоквартирних будинків.

Автор:
Тимофій Бесп'ятов