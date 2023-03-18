Росіяни обстріляли Краматорськ, є загиблі та поранені (ФОТО)

Щонайменше дві людини загинуло внаслідок обстрілу Краматорська 18 березня. Про це повідомив у Telegram-каналі начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

За словами очільника регіону, росіяни обстріляли місто касетними боєприпасами, поціливши у парк Бернацького і ритуальну службу. За попередньою інформацією, пошкоджено з десяток житлових будинків та декілька автівок.

"Український Краматорськ — один із найбільших подразників для росіян. Вони цілеспрямовано б'ють по місту, намагаючись вбити якомога більше його мирних жителів. За всі злочини будуть відповідати. Ордер на Путіна від Міжнародного кримінального суду — це перший крок до справедливого покарання!" - висловився він.

Кириленко при цьому повідомив про п'ять поранених, натомість начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко заявив про вісім поранених, з яких троє мають важкі поранення. За його словами, російські війська поцілили на територію двох комунальних підприємств, пошкоджено 14 одиниць комунальної техніки.

Нагадаємо також, що 14 березня внаслідок ракетного обстрілу Краматорська одна людина загинула та принаймні сім були поранені, повідомлялося про пошкодження шести багатоквартирних будинків.