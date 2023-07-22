Росіяни обстріляли Куп'янськ з РСЗВ, є загибла

22 липня російські окупаційні війська протягом дня двічі обстріляли місто Куп'янськ Харківської області. За попередніми даними, росіяни били реактивних систем залпового вогню. Внаслідок обстрілу загинула жінка.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Згідно з повідомленням, загинула 57-річна мирна жителька. Також зазнала пошкоджень територія приватного підприємства.

Куп’янська окружна прокуратура Харківської області розпочала досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Нагадаємо, війська РФ зранку 20 липня обстріляли місто Вовчанськ, а протягом минулої доби били по населеним пунктам Богодухівського, Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів.

Протягом дня 18 липня та ночі відкривали вогонь по прикордонним районам Харківської області, а також населених пунктах, що розташовані поблизу лінії фронту. Жертвою російської агресії став цивільний чоловік, також були постраждалі.