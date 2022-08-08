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- Війна Війна
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- Події
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Росіяни обстріляли ліцей у Криворізькому районі
Окупаційні війська Російської Федерації зі ствольної артилерії відкрили вогонь по Великій Костромці у Криворізькому районі. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
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Ціллю окупантів, зокрема, став місцевий ліцей. В результаті атаки постраждалих немає.
"Окупанти навмисно знищують цивільну інфраструктуру. Нелюди", — прокоментував Лукашук.
Крім того, російські загарбники в ніч на 8 серпня атакували Дніпропетровську область ракетами Х-59, відкривали вогонь із "Градів" та ствольної артилерії. В результаті в регіоні зафіксували численні руйнування.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Загарбники знищили адміністративне та вагове приміщення і одну автівку; пошкодили 4 будівлі складів, електрощитову, десять одиниць спецтехніки і легкових машин, гаражі.