Росіяни обстріляли лікарню та житлові квартали в Херсоні. Є жертви

Російські військові 29 січня відкрили вогонь по Херсону. Ціллю ворога стали житлові квартали та обласна клінічна лікарня. Про це повідомили пресслужби Херсонської ОВА та Міністерства охорони здоров'я України.

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Внаслідок удару по лікарні медична сестра дістала поранення. Загалом все місто опинилося під масованим ударом російської артилерії.

Ворог відкрив вогонь по житлових кварталах міста. Станом на 15:00 відомо, що внаслідок атаки є поранені та загиблі.

"Херсонці, пройдіть до найближчого укриття або залишайтеся вдома, користуючись правилом двох стін, та в жодному разі не залишайтеся на вулиці", — звернулися в ОВА до містян.

Раніше, 27 січня російська армія обстріляла житлові квартали в Херсонському районі, через що загинуло дві жінки. Крім того, тоді внаслідок обстрілу селища Комишани було поранено трьох людей. 25-річна жінка від отриманих ран померла.

Напередодні цього російська армія обстріляла село Кочубеївка Бериславського району, внаслідок чого одна людина загинула, а чотири отримали поранення різного ступеню тяжкості.