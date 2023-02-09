Росіяни обстріляли Марганець на Дніпропетровщині: поранено трьох жінок та 12-річну дівчинку (ФОТО)

Російські окупаційні війська 9 лютого обстріляли з важкої артилерії місто Марганець на Дніпропетровщині. Внаслідок атаки пошкоджені будинки та є постраждалі.

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Про це повідомляє очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"Внаслідок ворожих атак постраждало четверо осіб – три жінки та 12-річна дівчинка. Наразі дитина і ще дві поранені шпиталізовані, вони перебувають в стані середньої тяжкості. Одна жінка лікується амбулаторно", - зазначив він.

За його словами, у місті пошкоджена будівля одного з підприємств, будівля водопровідно-каналізаційного господарства, спортивна школа, магазин, кав‘ярня та пошта.

Також внаслідок обстрілів пошкоджено 18 житлових будинків, господарські споруди, 4 автівки, газогони, лінії електропередач, водогін та кілька сонячних панелей.

Нагадаємо, російські військові в ніч на 9 лютого вдарили по Нікопольському району з важкої артилерії, поціливши по житловому кварталу. Внаслідок атаки загинув чоловік 1985 року народження.