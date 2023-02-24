Росіяни обстріляли маршрутку у Сумській області, є постраждалі

Російські окупаційні війська 24 лютого вдарили протитанковою керованою ракетою по маршрутці у Сумській області.

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Про це повідомляє пресслужба Сумської ОВА.

"Сьогодні о 16:36 ворог здійснив з території РФ обстріл протитанковою керованою ракетою цивільного маршрутного таксі "Рута" сполученням Журавка-Суми в районі села Водолаги", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілу травмування отримали четверо цивільних осіб - водій та троє пасажирів. Постраждалих госпіталізували з попереднім діагнозом контузія.

Нагадаємо, раніше Повітряне командування "Центр" Повітряних сил Збройних сил України закликало мешанців прикордонних районів не знімати та не публікувати кадри, що свідчать про перебазування української авіації.