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Росіяни обстріляли маршрутку у Сумській області, є постраждалі
Російські окупаційні війська 24 лютого вдарили протитанковою керованою ракетою по маршрутці у Сумській області.
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Про це повідомляє пресслужба Сумської ОВА.
"Сьогодні о 16:36 ворог здійснив з території РФ обстріл протитанковою керованою ракетою цивільного маршрутного таксі "Рута" сполученням Журавка-Суми в районі села Водолаги", - йдеться у повідомленні.
Внаслідок обстрілу травмування отримали четверо цивільних осіб - водій та троє пасажирів. Постраждалих госпіталізували з попереднім діагнозом контузія.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, раніше Повітряне командування "Центр" Повітряних сил Збройних сил України закликало мешанців прикордонних районів не знімати та не публікувати кадри, що свідчать про перебазування української авіації.