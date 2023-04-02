Росіяни обстріляли молоковоз у прикордонному селі на Сумщині: загинули люди (ФОТО)

Двоє людей загинули 2 квітня внаслідок російського обстрілу молоковозу в селі Бунякине Новослобідської громади Конотопського району. Про це повідомляє Сумська обласна прокуратура.

За процесуального керівництва Конотопської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (частина 2 статті 438 Кримінального кодексу).

Після належної фіксації наслідків обстрілу та вилучення доказів матеріали кримінального провадження будуть передані до Управління Служби безпеки України в Сумській області.

За даними слідства, близько 4:00 год росіяни, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, прицільно обстріляли автомобіль-молоковоз, що рухався по дорозі в селі Бунякине.

Від отриманих поранень 39-річний водій та 48-річна пасажирка загинули. Як повідомили, в свою чергу, в Сумській обласній військовій адміністрації, загибла жінка була експедитором.

Фото: Сумська обласна прокуратура Фото: Сумська обласна прокуратура Фото: Сумська обласна прокуратура Фото: Сумська обласна прокуратура

"Боляче! Я прошу жителів Сумщини бути особливо обережними. Прикордоння нашої області сьогодні – це зона підвищеної небезпеки, адже ворог цинічно б’є по мирному населенню. Прошу під час обстрілів перебувати в укриттях! Це врятує ваші життя і життя ваших рідних!", - наголосив виконуючий обов'язки начальника ОВА Тарас Савченко.

Нагадаємо, що випадки російських обстрілів цивільних автомобілів із загибеллю пасажирів раніше фіксувалися у прикордонних населених пунктах Харківській області. Так, 5 березня росіяни здійснили обстріл автомобіля з подружжям у селі Бударки Вовчанської громади: тоді на місці загинули і чоловік, і жінка.

14 березня у Вовчанську загинула 55-річна пасажирка автомобілю, а його 47-річний водій отримав поранення. Крім того, тоді ж наряд влучив в цивільний автомобіль з 42-річним мешканцем села Колодязне Дворічанської громади, який загинув на місці.