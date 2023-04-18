Росіяни обстріляли населені пункти Харківщини: є руйнування цивільної інфраструктури

Армія країни-агресора РФ продовжує тероризувати мирне населення Харківщини. Минулої доби ворог продовжував обстрілювати прифронтові населені пункти Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"У Вовчанську, який ворог масовано обстрілював протягом вчорашнього дня, зруйновано 8 приватних житлових будинків, сталися пожежі", - зазначив очільник області.

Він додав, що щонайменше 4 житлові будинки пошкоджено внаслідок обстрілів смт Козача Лопань Харківського району.

Крім того, через обстріли з РСЗВ села Петропавлівка Чугуївського району пошкоджено 2 житлових будинки та господарчу споруду.

Від обстрілу з РСЗВ села Зелений Гай Ізюмського району пошкоджено об'єкт інфраструктури, господарчу споруду та житловий будинок.

Як повідомив Синєгубов, жертв серед цивільного населення немає.

Також в Харківській області триває гуманітарне розмінування. За добу піротехнічні підрозділи ДСНС обстежили 19,3 га території та знешкодили 154 вибухонебезпечні предмети.

"На лінії зіткнення тривають бойові дії. Ворог намагався вести наступ в районі Синьківки Куп'янського району, але отримав відсіч та відступив з втратами", - підкреслив Синєгубов.

Нагадаємо, напередодні внаслідок обстрілів Вовчанська Чугуївського району пошкоджено щонайменше 11 приватних житлових будинків.