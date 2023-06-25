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Росіяни обстріляли Нікополь: є постраждалий та руйнування

обстріли нікополя, обстріли дніпропетровщини
Наслідки обстрілів Нікополя. Фото: Дніпропетровська ОВА

Російські окупаційні війська в ніч проти 25 червня завдали ударів по Нікополю та іншим населеним пунктам Дніпропетровської області.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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обстріли нікополя, обстріли дніпропетровщини
Фото: Дніпропетровська ОВА
обстріли нікополя, обстріли дніпропетровщини
Фото: Дніпропетровська ОВА
обстріли нікополя, обстріли дніпропетровщини
Фото: Дніпропетровська ОВА
обстріли нікополя, обстріли дніпропетровщини
Фото: Дніпропетровська ОВА

Внаслідок ворожого обстрілу саме у Нікополі поранення дістав 47-річного чоловіка. У нього мінно-вибухова травма та множинні уламкові рани. У місті зафіксували пошкодження трьох приватних будинків та газопроводів.

З важкої артилерії ворог вдарив по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині. Наслідки уточнюють.

По Синельниківському району росіяни випустили 20 боєприпасів. Під ворожий вогонь потрапила Великомихайлівська громада. Пошкоджено лінію електропередачі, внаслідок чого деякі населені пункти знеструмлені.

"Комунікації відновимо. Зруйноване ворогом зведемо наново. Створимо затишок, як можуть українці. Бо прагнемо жити. У любові та на рідній землі", — зауважив Лисак.

Нагадаємо, під час атаки на Дніпропетровську область 24 червня в Дніпрі окупанти поцілили по приватному сектору. Внаслідок атаки були постраждалі, зафіксували численні руйнування.

Автор:
Віта Молодан