Росіяни обстріляли Нікополь, поранивши трьох людей (ФОТО)

Російські окупанти ввечері 21 липня обстріляли Нікополь Дніпропетровської області, внаслідок чого троє людей отримали поранення. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, 57-річного чоловіка та 78-річну жінку госпіталізували з осколковими пораненнями, їхній стан – середньої тяжкості. Ще один чоловік віком 42 років лікуватиметься вдома.

Ворог пошкодив вісім приватних будинків. девʼять господарських споруд та лінію електропередач.

Крім того, війська РФ ще раз обстріляли місто вночі, вдаривши по промисловому підприємству. Обійшлося без жертв.

Наслідки російського обстрілу Нікополя. Фото: Сергій Лисак / Telegram Наслідки російського обстрілу Нікополя. Фото: Сергій Лисак / Telegram Наслідки російського обстрілу Нікополя. Фото: Сергій Лисак / Telegram

Також росіяни атакували Дніпропетровщину безпілотником. Українські військові збили, ймовірно, Shahed-136.

Обстріли сьогодні: 22 липня 2023

За даними Повітряних сил ЗСУ, в ніч на 22 липня російські окупанти атакували Україну п’ятьма ударними дронами Shahed-136/131.

Безпілотники летіли з південно-східного напрямку. Сили та засоби протиповітряної оборони знищили всі пʼять дронів-камікадзе.

А протягом минулої доби, 21 липня, протиповітряна оборона знищила дев’ять розвідувальних безпілотників оперативно-тактичного рівня.