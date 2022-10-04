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Росіяни обстріляли Нікополь з "Градів": місто лишилося без води
Армія країни-агресора 4 жовтня обстріляла Нікополь. У результаті ворожих обстрілів пошкоджені мережі насосної станції міського водоканалу.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Вночі росіяни ударили по Нікопольському та Синельниківському районах. Найбільше постраждав Нікополь. Туди прилетіли близько 30 снарядів з російських "Градів" та важкої артилерії", - зазначив Резніченко.
За його словами, поранені четверо чоловіків - 28, 48, 50 та 66 років. Двоє з них у лікарні.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Понівечені понад 30 багатоповерхових та приватних будинків. В одній з багатоповерхівок зруйновані 4 квартири.
"Місто лишилося без води - пошкоджені мережі насосної станції водоканалу. Понад 7 000 родин - без світла. Половину енергетики уже підключили. Роботи з відновлення ліній тривають", - зауважив Резніченко.
Він повідомив, що обстріли пошкодили і школу, аптеку, промислове підприємство, зерновий елеватор, крамниці та адмінбудівлі.
Крім того, у Марганецькій та Червоногригорівській громадах масштаби руйнацій з’ясовуються. Попередньо, без постраждалих.
У Покровській громаді Синельниківського району через ворожу атаку загорілися склади сільгосппідприємства. Вогнеборці полум’я загасили, жертв серед цивільного населення немає.
Зазначимо, вранці 3 жовтня росіяни нанесли ракетний удар по Дніпровському району.