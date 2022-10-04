Росіяни обстріляли Нікополь з "Градів": місто лишилося без води

Армія країни-агресора 4 жовтня обстріляла Нікополь. У результаті ворожих обстрілів пошкоджені мережі насосної станції міського водоканалу.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Вночі росіяни ударили по Нікопольському та Синельниківському районах. Найбільше постраждав Нікополь. Туди прилетіли близько 30 снарядів з російських "Градів" та важкої артилерії", - зазначив Резніченко.

За його словами, поранені четверо чоловіків - 28, 48, 50 та 66 років. Двоє з них у лікарні.

Понівечені понад 30 багатоповерхових та приватних будинків. В одній з багатоповерхівок зруйновані 4 квартири.

"Місто лишилося без води - пошкоджені мережі насосної станції водоканалу. Понад 7 000 родин - без світла. Половину енергетики уже підключили. Роботи з відновлення ліній тривають", - зауважив Резніченко.

Він повідомив, що обстріли пошкодили і школу, аптеку, промислове підприємство, зерновий елеватор, крамниці та адмінбудівлі.

Крім того, у Марганецькій та Червоногригорівській громадах масштаби руйнацій з’ясовуються. Попередньо, без постраждалих.

У Покровській громаді Синельниківського району через ворожу атаку загорілися склади сільгосппідприємства. Вогнеборці полум’я загасили, жертв серед цивільного населення немає.

Зазначимо, вранці 3 жовтня росіяни нанесли ракетний удар по Дніпровському району.